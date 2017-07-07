Игроки испанского «Атлетика» побрились налысо ради болеющего раком одноклубника

Футболисты испанского «Атлетика» побрились налысо в знак поддержки одноклубника Йерая Альвареса, у которого был диагностирован рак яичек. Фотографию разместил в своем Twitter защитник Эмерик Ляпорт.

Вместе с Ляпортом подстриглись 26 игроков, выступающих за клуб из Бильбао. В комментарии к снимку спортсмен написал: «Может, это не так важно, но мы вместе».

В июне Альварес покинул расположение молодежной сборной Испании после медобследования, которое выявило аномальное воспаление в области лимфатических желез. Игрок пройдет курс химиотерапии, он пропустит около трех месяцев.

22-летний защитник перенес операцию по удалению раковой опухоли в паховой зоне в декабре 2016 года. В январе он вернулся к тренировкам, а в феврале вышел на поле в матче чемпионата Испании с «Барселоной». Всего на его счету 26 игр в рамках Примеры.