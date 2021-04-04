ЦСКА выиграл первый матч под руководством Олича

Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Саранске и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. В первом тайме в ворота обеих команд были назначены пенальти: на 16-й минуте забил нападающий тамбовчан Артем Архипов, а на 26-й — полузащитник армейцев Никола Влашич. Во втором тайме 11-метровый удар реализовал форвард ЦСКА Соломон Рондон. Это был первый матч армейцев под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Хорват сменил на посту белорусского тренера Виктора Гончаренко.

После 24 матчей ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 44 очка. «Тамбов» располагается на последнем 16-м месте с 13 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на выезде с тульским «Арсеналом», а тамбовчане — с «Химками».