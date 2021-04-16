«Локомотив» наказали за сотрудника клуба в судейской перед матчем со «Спартаком»

Московский «Локомотив» наказали за нахождение начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате за час до матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

КДК обязал железнодорожников провести домашний матч 29-то тура РПЛ против московского «Динамо» 8 мая на нейтральном поле. «Локомотив» может выбрать для этого стадион в Московской области и имеет право в течение семи дней обжаловать решение РФС. Кроме того, Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Спартак» обратился в КДК РФС 12 апреля. В клубе посчитали, что нахождение Сухины в судейской комнате за час до матча чемпионата России было неправомерным.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. После 25 матчей команда располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе на очко больше. Лидирует петербургский «Зенит» с 54 очками.