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21:31, 11 июля 2026Мир

Соседняя с Россией страна начала переговоры с Францией о «ядерном зонтике»

Польша и Франция начали консультации по проекту ядерного зонтика
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Представители Польши и Франции начали переговоры по созданию европейского «ядерного зонтика». Об этом сообщает МИД Польши в соцсети Х.

«Основываясь на предложении президента Франции о налаживании стратегического диалога с европейскими партнерами по концепции "продвинутого сдерживания", Польша и Франция провели первые консультации по ядерному сотрудничеству в Париже», — указано в сообщении.

Отмечается, что переговоры прошли 10 июня. Ведомство не стало раскрывать детали консультаций, отметив, что стороны обсудили «текущие вопросы европейской безопасности».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза. Он подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности.

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