РПЛ выступила против Суперлиги

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила против создания футбольной Суперлиги, где планируют выступать 12 топ-клубов Европы. Об этом сообщает РБК с ссылкой на пресс-службу организации.

С заявлением по поводу нового проекта выступил глава РПЛ Сергей Прядкин. Он подчеркнул, что лига солидарна в данном вопросе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и считает идею Суперлиги «противоречащей базовым ценностям футбола».

Прядкин добавил, что такой проект раскалывает европейское футбольное сообщество. Он также заметил, что УЕФА реформирует Лигу Европы и Лигу чемпионов и потому в данном вопросе не требуется резких мер и тем более разрушения существующей системы.

Ранее 19 апреля на сайте мадридского «Реала» было объявлено о создании Суперлиги. Проект уже осудили в УЕФА, Английской премьер-лиге и других ведущих чемпионатах Европы. Для участников нового турнира готовятся санкции. На данный момент в Суперлигу вовлечено 12 команд: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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