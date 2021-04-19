Стали известны санкции для клубов и футболистов Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил создание Суперлиги и объявил о санкциях. Об этом стало известно из заявления организации.

В оглашении готовящихся санкций УЕФА ссылается также на позицию по данному вопросу и Международной федерации футбола. «Связанные с данным проектом клубы будут исключены из домашних чемпионатов, а также турниров на международном уровне. Игроки этих команд, возможно, не смогут представлять свои сборные», — говорится в заявлении.

УЕФА осудил создание Суперлиги. К протесту организации присоединилась Английская премьер-лига (АПЛ) и другие европейские чемпионаты.

О создании нового турнира было объявлено ранее 19 апреля. Планируется, что в нем примут участие 12 топ-клубов Европы, шесть из которых представляют АПЛ. Это «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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