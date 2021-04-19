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ФИФА раскритиковала созданную 12 топ-клубами Европы Суперлигу

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковала Суперлигу, созданную 12 топ-клубами Европы. Текст заявления организации приводит Reuters.

Ранее организаторы Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Сообщение появилось в том числе на сайте мадридского «Реала».

Создателями нового турнира являются «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Слоганом Суперлиги стала фраза: «Лучшие клубы. Лучшие игроки. Каждую неделю». Главой объявлен президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «МЮ» Джоэль Глейзер.

ФИФА выразила неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге» за несоблюдение принципов.

«ФИФА хотела бы пояснить, что она твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие мирового футбола — основная миссия ФИФА», говорится в тексте.

Также в заявлении уточняется, что любое футбольное соревнование всегда должно отражать основные принципы «солидарности, инклюзивности, честности и справедливого финансового перераспределения». Организация заключила, что всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны вести спокойный и конструктивный диалог.

В апреле сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На первой позиции в списке лучших команд мира остается Бельгия. Вслед за ней, как и в предыдущей версии рейтинга, расположились Франция и Бразилия.

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