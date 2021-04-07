Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

На первой позиции в списке лучших команд мира остается Бельгия. Вслед за ней, как и в предыдущей версии рейтинга, расположились Франция и Бразилия. Сразу на три места поднялась команда Италии, переместившаяся с десятой на седьмую позицию. Топ-10 замкнула Дания, которая ранее находилась на 12-м месте.

Сборная России в марте провела три матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступила Словакии (1:3).

Ближайший сбор российской национальной команды начнется в мае, на нем команда будет готовиться к выступлению на чемпионате Европы. В групповой стадии континентального первенства россиянами предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией, занимающей в рейтинге ФИФА 54-ю строчку.