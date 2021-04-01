Черчесов прокомментировал ставшую мемом ошибку футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» прокомментировал ставшую мемом ошибку защитников сборной России Георгия Джикии и Марио Фернандеса во время матча отборочного турнира к чемпионата мира-2022.

«Наверное, они сами удивились. Может, во время игры перепутали там, схватили не того, кого надо — бывает», — заявил Черчесов, отметив, что в итоге это привело к голу Милана Шкриньяра. Тренер добавил, что его расстроил пропущенный гол, так как перед матчем со Словакией сборная России много времени уделяла стандартам и концентрировалась на них.

Джикия и Фернандес упустили опекаемых игроков при подаче углового и столкнулись друг с другом. В это время Шкриньяр забил первый мяч в ворота сборной России. В сети этот момент разошелся на мемы.

Сборная России уступила Словакии со счетом 1:2. Таким образом, российская сборная потерпела первое поражение в рамках отборочного турнира и лишилась лидерства в группе H.