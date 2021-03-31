Черчесов прокомментировал поражение от сборной Словакии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачу команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Слова специалиста прозвучали в эфире «Матч ТВ».

57-летний наставник российской сборной отметил, что его подопечным удалось перестроить игру после пропущенного мяча. «Оказали давление, забили гол, но потом быстро пропустили. Было давление, были моменты, но забить не удалось», — добавил он.

Сборная России уступила Словакии со счетом 1:2. Единственный мяч в составе отечественной команды забил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Таким образом, российская сборная потерпела первое поражение в рамках отборочного турнира и лишилась лидерства в группе H.