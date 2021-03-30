Сборная России проиграла Словакии в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России проиграла Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне пропустили первый гол на 38-й минуте. У словаков отличился Милан Шкриньяр. Во втором тайме сборная России отыгралась. Голом отметился защитник команды Марио Фернандес. Он сравнял счет на 7-й минуте, но уже через три минуты Роберт Мак вернул преимущество словакам.

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение в рамках отборочного турнира. Команда Станислава Черчесова до встречи со словацкой сборной переиграла Мальту и Словению.

Россия лишилась лидерства в группе H. На первом месте после трех матчей расположились хорваты, имеющие в своем активе шесть очков. Столько же у российской сборной. Пять очков у команды Словакии, расположившейся на третьем месте.