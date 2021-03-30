Назван стартовый состав сборной России на матч против Словакии

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.
Матч со словаками сборная России начнет в следующем сочетании: вратарь — Антон Шунин, оборона — Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Федор Кудряшов, полузащита — Рифат Жемалетдинов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Юрий Жирков и Далер Кузяев, в атаке сборной — Артем Дзюба.
Ранее 30 марта стало известно, что Дзюба признан главным открытием старта отборочного турнира. Голосование проходило в Twitter-аккаунте турнира.
После двух матчей сборная России лидирует в группе H. Подопечные Станислава Черчесова переиграли Мальту и Словению.