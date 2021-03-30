Футболиста сборной России признали главным открытием старта отбора к ЧМ-2022

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба признан главным открытием старта отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голосование проходило в Twitter-аккаунте FIFA World Cup.

43,1 процента респондентов сделали выбор в пользу форварда национальной команды России. Второй результат показал нападающий сербской сборной Александар Митрович (30,4 процента голосов). Форвард сборной Черногории Стеван Йоветич занял третье место (17,8 процента).

Дзюба отличился в последних двух матчах сборной России. 32-летний форвард забил три гола, огорчив соперников в играх с Мальтой и Словенией. В активе нападающего 29 голов в составе сборной России.

30 марта в 21:45 по московскому времени сборной России предстоит встреча со Словакией.