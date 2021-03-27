Дзюба отреагировал на победу над Словенией в квалификации чемпионата мира

Нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на победу над Словенией в матче квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Капитан национальной команды отметил, что футболисты бились друг за друга и ложились под мячи. Он также отметил, что россияне провели добротный матч. Кроме того, Дзюба выразил надежду, что болельщики и специалисты не будут объяснять победу сборной России слабостью Словении.

Матч между Россией и Словенией прошел в Сочи в субботу, 27 марта, и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дзюба.

Победа позволила России набрать шесть очков и упрочить лидерство в группе H. Словенцы имеют на три очка меньше и занимают вторую позицию. В следующем туре сборная России 30 марта на выезде сыграет со Словакией.