Ошибка футболистов сборной России во время матча отбора к ЧМ разошлась на мемы

Ошибка защитников сборной России Георгия Джикии и Марио Фернандеса во время матча отборочного турнира к чемпионата мира-2022 разошлась на мемы. Видео момента доступно в Twitter «Матч ТВ».

Футболисты упустили опекаемых игроков при подаче углового и столкнулись друг с другом. В это время Милан Шкриньяр забил первый мяч в ворота сборной России. В комментариях пользователи эмоционально отреагировали на случившееся. «Резон держать друг друга был. Опасность нашим воротам может исходить не только от соперников», «Думал, что принципиально нового в футболе уже не увижу. Но обнимашки Фернандеса и Джикия дают надежду», «Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио», — шутили фанаты.

Джикия и Фернандес в момент гола. pic.twitter.com/T7NIbS7DmM — Maxim Karpenko (@petromercury) March 30, 2021

Джикия с Фернандесом в штрафной pic.twitter.com/3rG9mCj9KQ — Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) March 30, 2021

Джикия и Фернандес. Архивное фото pic.twitter.com/RakAM89w5o — ВГИК (@vgikofficial) March 30, 2021

Сборная России уступила Словакии со счетом 1:2. Единственный мяч в составе отечественной команды забил Фернандес.

Таким образом, российская сборная потерпела первое поражение в рамках отборочного турнира и лишилась лидерства в группе H.