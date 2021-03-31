Сборная России вылетела с молодежного чемпионата Европы по футболу

Молодежная сборная России крупно проиграла Дании (0:3) и вылетела с чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская команда пропустила два мяча уже в первые 11 минут матча. В составе датчан отличились Якоб Ларсен и Андерс Драйер. На 90-й минуте соперник довел счет до разгромного: отличился Карло Хольс.

Таким образом, российская сборная лишилась плей-офф ЧЕ. Команда опустилась на третье место в группе.

Российская команда успешно начала групповой этап, обыграв исландцев. 28 марта отечественные футболисты уступили Франции.

Плей-офф чемпионата Европы среди молодежных команд пройдет с 31 мая по 6 июня. Турнир принимают Венгрия и Словения.