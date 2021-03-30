Россиянин попал в список самых перспективных игроков молодежного ЧЕ

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов попал в список самых перспективных игроков молодежного чемпионата Европы-2021. К такому мнению пришли в редакции издания The Athletic.

22-летний форвард попал в число молодых талантов, за которыми The Athletic рекомендует наблюдать на чемпионате Европы. По мнению журналистов, Чалов умеет распорядиться мячом в острых ситуациях.

31 марта пройдет последний тур группового этапа ЧЕ. Российской сборной предстоит сыграть против датчан. Команда занимает третье место в квартете с тремя очками. У идущей на первом месте Дании шесть набранных баллов. Сборная Франции, переигравшая в очном поединке россиян, также имеет три очка. Последнее место занимают исландцы. Плей-офф молодежного ЧЕ пройдет в мае.

Чалов известен по выступлениям за московский ЦСКА. Также в его активе и игры за первую сборную страны. Он трижды выходил на поле в составе команды под руководством Станислава Черчесова.