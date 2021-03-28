Сборная России проиграла Франции на молодежном чемпионате Европы

Молодежная сборная России уступила команде Франции со счетом 0:2 в рамках группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Оба мяча французы забили с пенальти. Сперва на 15-й минуте отличился Одсонн Эдуард, а спустя девять минут преимущество соперников россиян удвоил Нанитамо Иконе.
В первом матче группового этапа российские футболисты переиграли Исландию с крупным счетом (4:1). 31 марта россиянам предстоит встреча с лидерами квартета — датчанами.
Плей-офф ЧЕ пройдет с 31 мая по 6 июня. Турнир принимают Венгрия и Словения.