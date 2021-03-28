Сборную России перед матчем квалификации ЧМ-2022 покинул футболист

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

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Такое решение связано с ограничениями на въезд и выезд между Германией, где выступает игрок, и Словакией, где сборной России предстоит провести выездную игру квалификации чемпионата мира.

Остальные футболисты сборной России провели восстановительную тренировку. Игроков распределили по группам в зависимости от проведенного на поле времени во встрече со Словенией (2:1).

Игра против Словакии состоится во вторник, 30 марта, в Трнаве. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

Жиров несколько раз вызывался в сборную России, но не провел в составе национальной команды ни одного матча. В нынешнем сезоне в активе 30-летнего защитника один гол и одна результативная передача в 21 матче за «Зандхаузен», выступающий во второй бундеслиге.

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