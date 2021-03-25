Сборная России разгромила соперника в первом матче молодежного ЧЕ по футболу

Молодежная сборная России разгромила соперников из команды Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов, реализовав пенальти На 42-й минуте защитник российской сборной Наир Тикнизян удвоил преимущество команды. А в добавленное к первому тайму время 17-летний Арсен Захарян сделал счет 3:0.

Во втором тайме Денис Макаров забил четвертый гол россиян. Исландцы сократили разрыв в счете усилиями Свейна Гудьонсена на 59-й минуте.

Также российской сборной предстоят матчи против команд Франции и Дании. Игры пройдут 28 и 31 марта. Плей-офф ЧЕ пройдет с 31 мая по 6 июня. Турнир принимают Венгрия и Словения.

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