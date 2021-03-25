Черчесов высказался об игре сборной России и использовал запретное слово

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о матче с Мальтой и использовал запретное слово. Его цитирует Sports.ru.

По мнению специалиста, на игре сказалось то, что некоторые футболисты, например, хавбек Александр Головин и защитник Федор Кудряшов, долгое время не тренировались вместе. «Не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации», — заявил Черчесов.

При этом ранее тренер запретил использовать по отношению к команде ряд слов, среди которых есть и «проблема». В список также вошли «если», «последний», «ошибка», «усталость», «любимчики», «экспериментировать» и другие слова — всего более 20.

Матч против Мальты состоялся 24 марта в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года и завершился победой сборной России со счетом 3:1. Другими соперниками национальной команды по группе Н станут Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на турнире в плей-офф.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством в 2018 году команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.