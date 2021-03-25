Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу сборной России над Мальтой в первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Его слова передает Sports.ru.

«Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации», — рассказал тренер. По его словам, команда ждала непростой матч.

По словам Черчесова, российские футболисты позволили вольности при развитии атак и этим «немного помогли сопернику». Однако, несмотря на это, команде удалось взять три очка, как и планировалось, заключил он.

Сборная России обыграла национальную команду Мальты со счетом 3:1. Кроме Мальты россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 27 марта сборная России должна провести второй матч квалификации против Словении.