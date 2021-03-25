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Дзюба вышел на второе место в списке бомбардиров сборной России

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Фото: РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Форвард отличился голом в ворота сборной Мальты в первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Он открыл счет на 23-й минуте. На момент публикации заметки счет во встрече 2:1 в пользу россиян.

Гол стал для Дзюбы 27-м за отечественную команду. У лидера рейтинга Александра Кержакова на счету 30 забитых мячей.

Кроме Мальты россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 27 марта сборная России должна провести второй матч квалификации против Словении.

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