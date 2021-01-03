Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вошел в двадцатку лучших бомбардиров европейских лиг в 2020 году. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте портала Transfermarkt.

Российский форвард занял 14-е место в списке, забив 23 мяча в 39 матчах. Лидером рейтинга стал Роберт Левандовски (немецкая «Бавария», 44 матча, 47 голов), вторая строчка у Криштиану Роналду (итальянский «Ювентус», 45 матчей, 44 гола), третья — у Ромелу Лукаку (итальянский «Интер», 52 матча, 40 голов).

При этом Дзюба опередил бразильца Неймара (французский «Пари Сен-Жермен») и шведа Златана Ибрагимовича (итальянский «Милан»). На счету у обоих — по 22 гола.

21 декабря стало известно, что Дзюба занял пятое место в рейтинге лучших футболистов России в 2020 году по версии издания «Спорт-Экспресс». Лидером списка стал полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич.