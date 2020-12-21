Назван лучший футболист России в 2020 году

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич был назван лучшим футболистом России в 2020 году по версии газеты «Спорт-Экспресс». Итоги голосования опубликованы на сайте издания.

Влашич набрал 251 балл в голосовании. На втором месте расположился хавбек Алексей Миранчук, перешедший этим летом из Локомотива в «Аталанту». Он набрал 113 очков. Третье место занял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, набравший 106 очков. Четвертым стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (98), а пятым — нападающий «Зенита» Артем Дзюба (82).

Награда вручается пятый год подряд. В голосовании принимают участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания и болельщики на сайте газеты. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал свой голос голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Предыдущими обладателями приза становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018 и 2019).

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. В активе 23-летнего хавбека также 13 матчей за сборную Хорватии.

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