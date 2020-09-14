«Зенит» захотел купить лидера ЦСКА

Петербургский «Зенит» хочет приобрести полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича. Об этом сообщает РБК.

В «Зените» планируют усилить состав команды перед стартом Лиги чемпионов. В трансфере лидера ЦСКА заинтересованы спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта и главный тренер Сергей Семак. Сам игрок пока не принял окончательного решения. Влашич нацелен на переход в один из топ-чемпионатов Европы.

Отмечается, что «Зенит» готов потратить на хорвата 35 миллионов евро. Эта же сумма называлась в качестве отступных, прописанных в контракте игрока. До этого сине-бело-голубые попытались приобрести хавбека за 25 миллионов евро.

Также среди претендентов на Влашича — итальянская «Аталанта» и каталонская «Барселона». В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

В активе 22-летнего хавбека 13 матчей за сборную Хорватии. Он перешел в ЦСКА в 2018 году.