«Барселона» заинтересовалась футболистом ЦСКА

«Барселона» заинтересовалась полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем. Об этом сообщает издание 24sata.hr.

По информации источника, в услугах хавбека сборной Хорватии лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Рональд Куман, работавший с игроком в английском «Эвертоне». При этом уточняется, что в контракте Влашича с армейцами есть пункт об отступных в размере 35 миллионов евро. Такая сумма может отпугнуть потенциальных покупателей, которые из-за пандемии коронавируса стали более экономными.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала футболист перешел в московскую команду из «Эвертона» на правах аренды, а летом 2019-го армейцы выкупили его за 15,7 миллиона евро. Хорват стал самым дорогим приобретением в истории ЦСКА.

Влашич провел за столичный клуб 73 игры, в которых забил 24 мяча. По итогам прошлого сезона болельщики армейцев признали хорвата лучшим игроком команды.