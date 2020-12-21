Лучший футболист России высказался о скандале с интимным видео Дзюбы

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о скандале с интимным видео форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Влашич обратил внимание, что инцидент никак не связан с футбольной деятельностью Дзюбы, и посчитал, что стоит отделять спортивную жизнь от частной. «Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории», — добавил хорват.

Ранее 21 декабря Влашич был назван лучшим футболистом России в 2020 году. В голосовании он опередил хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и Дзюбу.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Влашич отличился восемью голами и пятью результативными передачами. На счету Дзюбы 11 забитых и четыре голевых паса.

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