Ананидзе попросил Дзюбу отказаться от интимных фотографий

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе прокомментировал скандал с утечкой интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

Игрок рассказал, что позвонил футболисту и высказал тому слова поддержки, а также попросил его отказаться от новых интимных фотографий. Ананидзе добавил, что призвал Дзюбу не переживать насчет случившегося и доказать все на футбольном поле.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. В ответ футболист заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока. При этом капитанской повязки в команде Дзюба был лишен. Форварда также не стали вызывать на ноябрьские матчи сборной России.