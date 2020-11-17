Волочкова в слезах вступилась за Дзюбу и указала на подлость Черчесова

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Прямой эфир» вступилась за нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и обвинила главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в предательстве. Запись доступна на YouTube.

По мнению Волочковой, Дзюбу подставили, так как многие ему завидуют. Она указала, что футболист никого не изнасиловал, не побил и не сделал ничего недостойного. «У меня таких видео — до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина», — подчеркнула балерина.

Волочкова заявила также, что Черчесов, решивший не вызывать игрока на ноябрьские матчи сборной, поступил подло. «Вместо того чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал!» — в слезах добавила она.

14 ноября бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал ошибку шантажиста Дзюбы. По мнению бывшего спортсмена, с игрока потребовали слишком много денег. Он также отметил, что нападающему не следовало хранить интимное видео на телефоне.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. В ответ футболист заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока. При этом капитанской повязки в команде Дзюба был лишен.