Олимпийская чемпионка вступилась за Дзюбу

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вступилась за нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после скандала со слитым в сеть интимным роликом. Своим мнением она поделилась в Instagram.

32-летняя спортсменка осудила тех, кто призывает отстранить форварда из национальной команды. «Если человек не причиняет зла другим и не несет разрушение в массы, то я не думаю, что его надо "сжигать на костре"», — отметила Шишкина. Она также подчеркнула, что случившееся с нападающим иллюстрирует уязвимость людей перед злоумышленниками в интернете. «Проверьте все ли возможные способы безопасности вы используете», — призвала она подписчиков.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого форварда отстранили от ноябрьских матчей сборной России. Также Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока.

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