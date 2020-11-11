Малкин поддержал Дзюбу и предостерег его от запоя

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин поддержал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после того, как интимное видео с участием футболиста утекло в сеть. Он поддержал 32-летнего форварда в эфире телеканала «Матч ТВ».

Хоккеист предостерег Дзюбу, заявив, что после такого «человек может запить вообще».

«Мы все понимаем, что это естественно и в этом нет ничего противозаконного. Сугубо мое лично мнение: причина, по которой Дзюба должен быть в сборной, в том, что он должен выйти на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя — карьера человека просто может сломаться», — сказал Малкин.

Также хоккеист отметил, что ему бы не хотелось, чтобы из-за такого ломалась карьера футболиста. «Если бы его вызвали в сборную, то он был бы занят на тренировках и в общении с пацанами. Они же его поддержат», — заключил он.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените». В Госдуме похвалили Черчесова за это решение.

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.