Малкин произнес яркий тост на вечеринке в честь дня рождения Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин произнес яркий тост на вечеринке в честь дня рождения форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Видео размещено в фан-аккаунте российского хоккеиста Ильи Ковальчука в Instagram.

Спортсмен вспомнил о совместном с именинником выступлении за юниорскую сборную России. По словам Малкина, уже тогда его впечатлила самоотдача, страсть и любовь Овечкина к хоккею. Во время тоста форвард «Питтсбурга» много шутил, а ведущая мероприятия удивилась, что хоккеисты способны на такие выступления.

Вечеринка в честь 35-летия игрока прошла в Москве в четверг, 24 сентября. На мероприятии присутствовали родственники Овечкина, а также друзья хоккеиста, среди которых были звезды спорта и шоу-бизнеса.