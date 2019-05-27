Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

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Хоккеисты сборной России отметили окончание чемпионата мира. Видео появилось в Instagram-аккаунтах Анны Кастеровой, жены нападающего Евгения Малкина, и Анастасии Шубской, супруги форварда Александра Овечкина.

Во время командного ужина Овечкин станцевал под песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а Малкин — вместе с супругой под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Победителем турнира стала сборная Финляндии.

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