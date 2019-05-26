Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 мая, в Братиславе и завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов. Первую шайбу в игре забросил канадец Ши Теодор на 11-й минуте. Затем финны сравняли счет усилиями Марко Антиллы (23-я), а в третьем периоде форвард оформил дубль (43-я). Окончательный результат установил Харри Песонен на 56-й минуте.

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Ранее 26 мая сборная России обыграла Чехию в матче за бронзовые медали. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, россияне оказались точнее в серии буллитов.

Турнир проходил в Братиславе и Кошице. В прошлом году золотые медали выиграла команда Швеции, вылетевшая в этот раз в четвертьфинале. Финны же стали чемпионами мира в третий раз в истории (также они выигрывали золото в 1995 и 2011 годах).

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