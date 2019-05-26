Овечкин прошелся по критикующим сборную России фанатам

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин ответил на критику игры команды на чемпионате мира. Слова спортсмена передает Sport24.

«Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить», — заявил Овечкин. Он посчитал, что такие люди только и ждут, когда сборная проиграет, чтобы высказаться об игроках негативно. Хоккеисты же, по словам Овечкина, играют за страну и хотят выигрывать.

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На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Победитель турнира определится позднее 26 мая в матче Канада — Финляндия.

Сборная подверглась критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира. После этого матча за команду заступилась жена Овечкина Анастасия Шубская. Она призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поддерживать сборную до конца.

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