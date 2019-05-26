Жене Овечкина напомнили о жизни в США после критики российских болельщиков

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александра Овечкина, в Instagram-аккаунте раскритиковала российских болельщиков.

Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов НХЛ поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах», — заявила она.

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Пользователи соцсети ответили супруге хоккеиста. «Круто быть патриотом, проживая в США», — написал один из них. «Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу! Вы русская? Как можно сравнивать НХЛ и чемпионат мира?» — отметил другой. После этого Шубкая закрыла комментарии к посту.

25 мая российская сборная лишилась финала чемпионата мира. В матче с командой Финляндии россияне проиграли со счетом 0:1.

Российские хоккеисты не выигрывают золото чемпионата мира с 2014 года. Команде предстоит матч за третье место с чехами. Он пройдет 26 мая и начнется в 16:45 по московскому времени. Финальный матч между Канадой и Финляндией — в 21:15.

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