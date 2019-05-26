Определено будущее главного тренера сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев останется на своем посту. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, слова которого приводит «Р-Спорт».

Третьяк отметил, что у Воробьева действует контракт. Под руководством тренера сборная завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Президент ФХР сказал, что теперь нужно разобраться, где были допущены ошибки, чтобы в 2020 году команда смогла бороться за чемпионство.

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Также Третьяк заметил, что турнир в Словакии оказался непредсказуемым. «Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем», — заявил президент ФХР.

Ранее 26 мая сборная России обыграла по буллитам Чехию в матче за бронзовые медали чемпионата мира. В полуфинале турнира отечественные хоккеисты уступили Финляндии.

Сборной России Воробьев руководит с апреля 2018 года. Под его руководством команда сыграла на двух чемпионатах мира. В 2018-м она выбыла на стадии четвертьфинала.

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