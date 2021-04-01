Оценены шансы сборной России на победу в чемпионате мира-2022

Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты чемпионата мира по футболу в Катаре, который пройдет в 2022 году. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Эксперты оценили шансы сборной России на победу в турнире. Они составляют менее одного процента, а коэффициент на победу команды Станислава Черчесова равняется 150.00. Такие же шансы, по мнению букмекеров, у сборных США и Катара — хозяев мундиаля.

Главным фаворитом считается сборная Бразилии. Коэффициент на победу команды в турнире — 7.00. Также эксперты высоко оценили возможности команд Франции, Германии, Англии и Испании.

Сборная России провела три встречи отборочного турнира ЧМ-2022. Подопечные Станислава Черчесова одержали две победы и потерпели одно поражение.