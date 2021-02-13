Футболистка забросила мяч за спину вратарю

Шотландская футболистка «Манчестер Сити» Каролина Вейр отметилась забитым мячом в матче Женской суперлиги против «Манчестер Юнайтед». Видео доступно в Twitter-аккаунте турнира.

25-летняя Вейр отличилась на 84-й минуте, сделав счет 3:0. Она обыграла соперницу у линии штрафной и забросила мяч за спину вратарю «Манчестер Юнайтед».

Вейр выступает за «Сити» с 2018-го. На ее счету восемь голов в 31 матче за клуб. До перехода в стан «горожан» шотландская футболистка играла за женские команды «Ливерпуля» и «Арсенала».

На международном уровне Вейр представляет сборную Шотландии.