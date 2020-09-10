Футболистка перешла в мужскую команду

Японская футболистка Юки Нагасато подписала контракт с Хаябуса Элевен, выступающем в Футбольной лиге префектуры Канагава. Об этом сообщает ESPN.

33-летняя Нагасато станет первой японкой, которая сыграет в одной команде вместе с мужчинами. Девушка перешла в японский клуб на правах аренды из американского «Чикаго Ред Старс».

В августе «Фоарут», представитель четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов, подписал контракт с 19-летней Эллен Фоккема. Отмечается, что эксперимент призван помочь развитию равноправия в футболе.

Нагасато играет в США с 2017 года. На ее счету 52 матча в чемпионате. В 2019 году она забила восемь голов и отдала столько же результативных передач. Японка — чемпион мира по футболу 2011 года.