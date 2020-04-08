Генеральным менеджером мужского хоккейного клуба впервые стала женщина

Флоренс Шеллинг назначена генеральным менеджером швейцарского хоккейного клуба «Берн». Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Как уточнили в организации, женщина впервые получила такую ответственную должность в мужской команде не только в Швейцарии, «но и, возможно, во всем мире».

По словам генерального директора «Берна» Марка Люти, ему было важно видеть в команде молодого, умного и дальновидного человека, который глубоко погружен в тему хоккея. Именно поэтому выбор пал на 31-летнюю Шеллинг, возглавлявшую женскую юниорскую сборную Швейцарии.

До тренерской работы девушка профессионально играла в хоккей на позиции вратаря, выступала на трех Олимпиадах и вместе со швейцарской национальной командой завоевала бронзу Игр 2014 года в Сочи.

«Берн» — действующий чемпион Швейцарии. Всего на счету команды 16 побед в национальном первенстве.

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