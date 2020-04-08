Овечкин поддержал Галустяна и сбрил бороду

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сбрил усы и бороду в рамках челленджа «Меняйся дома». Ролик с процессом бритья спортсмен выложил в своем аккаунте в Instagram.
Спортсмен передал эстафету хоккеистам Илье Ковальчуку и Евгению Малкину, а также музыканту Андрею Ширману (DJ Smash).
Ранее в среду, 8 апреля, челлендж запустил комик Михаил Галустян, который побрился и передал эстафету «всем желающим».
На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.