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Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Шубской

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия Шубская поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса. Она оставила комментарий под постом журналиста Кристины Левиевой в Instagram.

Левиева осудила москвичей, которые продолжают вести привычный образ жизни, несмотря на распространение болезни и призывы к самоизоляции. Она опубликовала видео, на котором вечером на Патриарших прудах гуляют москвичи. При этом журналистка напомнила о масштабах пандемии, отметив, в частности, что в Италии 27 марта скончались 969 человек.

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Национальная хоккейная лига прервала регулярный сезон. Также пауза наступил в большинстве спортивных лиг мира.

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