Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия Шубская поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса. Она оставила комментарий под постом журналиста Кристины Левиевой в Instagram.

Левиева осудила москвичей, которые продолжают вести привычный образ жизни, несмотря на распространение болезни и призывы к самоизоляции. Она опубликовала видео, на котором вечером на Патриарших прудах гуляют москвичи. При этом журналистка напомнила о масштабах пандемии, отметив, в частности, что в Италии 27 марта скончались 969 человек.

«Люди, что с вами?» — поразилась ролику супруга хоккеиста.

Национальная хоккейная лига прервала регулярный сезон. Также пауза наступил в большинстве спортивных лиг мира.

Ранее 28 марта сообщалось, что общее число заболевших COVID-19 превысило 600 тысяч.

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