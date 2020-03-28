Американский боец UFC увидел в коронавирусе заговор правительства

Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайс Митчелл увидел в распространении коронавируса признаки правительственного заговора. Об этом сообщает MMA Junkie.

25-летний спортсмен убежден, что вирус был создан правительством. «Думаю, их целью было заразить людей и породить хаос. Некоторые неплохо заработали на всей этой ситуации», — заявил Митчелл, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Кроме того, Митчелл полагает, что правительство США попробует разоружить население. «Кажется, они пытаются ужесточить законодательство в этом плане», — отметил американец.

По состоянию на 28 марта число зараженных COVID-19 превысило 600 тысяч человек. В США заболели 54 тысячи человек.

В активе Митчелла 12 побед при отсутствии поражений. На его счету три победы в UFC.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!