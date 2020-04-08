Видео: m_galustyan's / Instagram

Комик Михаил Галустян сбрил бороду и усы и запустил челлендж под названием «Меняйся дома». Он опубликовал в Instagram-аккаунте видео и передал эстафету всем, кто захочет принять участие.

Дочки комика помогли ему начать бритье, но завершил его Галустян самостоятельно. «Никакой рекламы, никакой политики!!!» — написал он. В комментариях к ролику мнения подписчиков комика по поводу его преображения разделились. Некоторые сообщили Галустяну, что борода делала его брутальнее, а другие посчитали, что без нее он выглядит моложе.

В начале октября 2019 года стало известно, что Галустян станет новым лицом СТС. Позже он объяснил причины ухода с телеканала ТНТ. Комик опроверг слухи о конфликте из-за финансовых разногласий и добавил, что в течение нескольких лет у него не было проектов на канале.

Галустян — бывший капитан команды КВН «Утомленные солнцем» и экс-резидент Comedy Club. Комик принимал участие и в других проектах ТНТ. В частности, снялся в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», в котором исполнил шесть ролей. В 2016 году на ТНТ состоялась премьера сериала «Бородач», где Галустян исполнил главную роль.

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