Галустян разоблачил слухи об уходе с ТНТ

Комик Михаил Галустян заявил, что не ссорился с телеканалом ТНТ из-за денег, и объяснил, почему ушел с телеканала. Об этом он сообщил в интервью сайту PeopleTalk.

«Я ни с кем не ссорился. У меня с 2016 года не было проектов на ТНТ, так что говорить о том, что кто-то куда-то перешел и что-то поменял, неправильно», — прокомментировал Галустян слух о том, что он покинул телеканал из-за финансовых разногласий.

Он добавил, что на ТНТ у него осталось много товарищей, как и на других телеканалах. Комик подчеркнул, что во всех спорах, в том числе и связанных с деньгами, старается найти компромисс. «У меня все по любви», — сказал он.

В начале октября 2019 года стало известно, что Галустян станет новым лицом СТС. Он выступит в качестве ведущего в новом шоу «Русские не смеются» вместе с комиком Сергеем Светлаковым.

В 2018 году с ТНТ на СТС перешли комики Сергей Светлаков и Александр Незлобин. В апреле 2019 года Светлаков в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что одной из главных причин его перехода стало отсутствие перспектив развития на ТНТ для него лично.

Галустян — бывший капитан команды КВН «Утомленные солнцем» и экс-резидент Comedy Club. Комик принимал участие и в других проектах ТНТ. В частности, снялся в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», в котором исполнил шесть ролей. В 2016 году на ТНТ состоялась премьера сериала «Бородач», где Галустян исполнил главную роль.

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