Футболистка сборной США захотела занять место «белого националиста» Трампа

Футболистка сборной США Меган Рапино раскритиковала действующего президента страны Дональда Трампа и допустила, что после завершения карьеры в спорте станет политиком. Об этом сообщает TMZ Sports.

34-летняя спортсменка назвала Трампа «белым националистом». По мнению Рапино, действующий президент подвел тех, кто его поддерживал во время выборов. «Не сказала бы, что при нем у них появилась работа. Их жизнь лучше не стала. Он лишь дал им ложную причину. Объяснил, почему у них не получается что-то в жизни. Но пути — реального пути вперед — нет», — подчеркнула она.

Рапино допустила, что сама может занять пост президента в будущем. «Если я пойду в политику, то хочу именно самую крутую должность», — заявила американка.

Рапино дважды выигрывала женский чемпионат мира по футболу. Также она завоевала золото Олимпийских игр в 2012 году. На счету спортсменки 158 матчей за сборную и 50 забитых мячей.

Рапино — открытая лесбиянка и известный критик политики Трампа.

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