Фанат разбил голову футболисту бутылкой и сорвал матч

Гвинейский нападающий «Касымпаши» Бенгали Койта получил травму головы из-за прилетевшей с трибун пластиковой бутылки во время матча Кубка Турции против «Батман Петролспора». Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Матч проходил на стадионе «Петролспора». Инцидент произошел на второй минуте дополнительного тайма при счете 3:2 в пользу «Касымпаши». Судья принял решение приостановить встречу.

Африканец был доставлен в одну из больниц провинции Батман. Сообщается, что состояние у игрока стабильное.

«Касымпаша» — команда турецкой Суперлиги, главного футбольного турнира в стране. «Батман Петролспором» представляет третий по рангу дивизион турецкого футбола.

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