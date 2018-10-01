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Фанаты украинского клуба пришли на матч в футболках с Гитлером

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Несколько фанатов украинского клуба «Ворскла» пришли на матч чемпионата страны с «Десной» в футболках с изображением Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На майках вокруг рисунка также есть надпись «Мой дедушка — австрийский художник». Отмечается, что кадр с болельщиками попал в прямой эфир украинского телевидения.

«Ворскла» победила со счетом 2:0. В чемпионате Украины команда занимает четвертое место.

В июне фанаты сборной Англии, приехавшие на чемпионат мира в Волгоград, спели профашистские песни и «кидали зиги» в одном из баров города. Во время исполнения англичане демонстрировали нацистское приветствие, выкрикивая «Зиг хайль!». Они также упоминали имя Гитлера.

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